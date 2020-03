Im Prozess um den Missbrauch einer damals 13-Jährigen in Groß Schacksdorf (Spree-Neiße) hat das Landgericht Cottbus am Dienstag die Urteile verkündet. Beide Angeklagte wurden schuldig gesprochen.

Der 48-Jährige damalige Lebensgefährte der Mitangeklagten muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in drei Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen sowie Entziehung einer Minderjährigen viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Die 53-jährige Mutter wurde wegen Beihilfe zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Mit diesen Urteilen blieb das Landgericht deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus hatte beiden Angeklagten schweren sexuellen Missbrauch und Entziehung einer Minderjährigen vorgeworfen. In der Anklageschrift war von fast 100 Taten die Rede. Für den Mann hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage zehn Jahre Haft beantragt. Der 48-Jährige hatte sich in dem Prozess selbst verteidigt und am Montag für einen Freispruch plädiert .

Eigentlich war die damals 13-Jährige in einem Heim in Cottbus untergebracht, in Obhut des Jugendamtes. Von dort war sie im Oktober 2017 verschwunden. Auch die Mutter und der Lebensgefährte hatten sich mit einem Suchaufruf an die Medien gewandt.

Mitte März 2018 wurde das vermisste Mädchen dann von der Polizei in der elterlichen Wohnung in Groß Schacksdorf (Spree-Neiße) entdeckt - versteckt in einem Bettkasten. Ihr Äußeres war verändert worden. Im Dezember 2018 hatte der Prozess am Landgericht Cottbus begonnen.