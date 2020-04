Wann die Brachefläche mitten in der Cottbuser Innenstadt verschwinden wird, ist erneut ungewiss. Der Eigentümer der Fläche am Blechen-Carré hat nun eine Frist bis Ende März verstreichen lassen. Das wurde am Mittwochabend im Hauptausschuss der Stadt bekannt. Der Eigentümer hatte eigentlich zugesagt, sich bis Ende März zum weiteren Verlauf der Erweiterung des Einkaufszentrums Blechen Carré äußern zu wollen.