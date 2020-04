In Sembten in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) hat es am frühen Mittwochabend eine Explosion in einem Haus gegeben.



Nach Informationen der "B.Z."wurden der Hauseigentümer und ein Bekannter durch die Detonation schwer verletzt. Mindestens einer der beiden wurde mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Männer waren mit Arbeiten an einer Heizungsanlage beschäftigt.