Kein Corona-Fall an Forster Kita

An der Integrationskita in Forst (Spree-Neiße) hat sich ein Corona-Verdacht nicht bestätigt. Darüber informierte am Dienstagnachmittag der Landkreis.

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls musste der Betrieb eingestellt werden. Die Befunde von 46 getesteten Personen waren negativ. Der Corona Verdacht in der Forster Kita war bei einem Familienmitglied eines Kindes aufgetreten.

Schon morgen soll die Kindertagesstätte die Notbetreuung wieder aufnehmen, teilte der Landkreis am späten Dienstagnachmittag mit.