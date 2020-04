Prozess um Messerangriff auf Familie in Werben neu aufgerollt

Ein junger Mann greift Mutter, Stiefvater und Halbbruder mit einem Messer an und verletzt sie zum Teil schwer. Danach will er sich selbst töten. Er wird zu drei Jahren Haft verurteilt. Sieben Jahre nach der Tat wird der Prozess in Cottbus nun neu aufgerollt.