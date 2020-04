Der Landkreis Spree-Neiße verstärkt seine Messungen zu LCKW-Altlasten im Boden von Forst. Er will in diesem Jahr zwei neue, temporäre Grundwassermessgruppen errichten, um den weiteren Verlauf der bisher bekannten sogenannten Schadstoff-Fahne zu erkunden. Das hat der Kreis am Mittwoch bekanntgegeben.

Um die neuen Messstellen zu errichten, sollen ab Juli Bohrarbeiten stattfinden. "Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über den südlichen Teil der Naundorfer Niederung bis zur Ortslage Sacro", heißt es vom Fachbereich Umwelt des Landkreises.

Hintergrund ist, dass bei den vergangenen Grundwasseruntersuchungen im Jahr 2019 entlang der Neiße Richtung Norden festgestellt wurde, dass das Grundwasser bis an die Neiße auf Höhe der Kläranlage Forst durch LCKW kontaminiert ist. "Als vorrangige Kontaminanten des oberen Grundwasserleiters können Tetra-, Tri- und cis-1,2-Dichlorethen klassifiziert werden", geht der Kreis ins Detail.

Untersuchungen hätten ergeben, dass sich die LCKW in zwei Richtungen ausbreiten. Der östliche Teil verlaufe in Richtung Klärwerk Forst, der westliche ströme in Richtung Norden in die Naundorfer Niederung.