Um diese Zeit zwischen Notfall und Eintreffen der Retter zu verkürzen, ist in der Lausitz die "Katretter-App" an den Start gegangen. Damit werden registrierte Ersthelfer alarmiert, die sich in der Nähe des Patienten befinden.

Für genau solche Notfälle ist die App gedacht. Registrierte Ersthelfer, die bei der Feuerwehr, dem Rettungsdienst oder der Polizei arbeiten, bekommen eine Nachricht, wenn es in ihrer Nähe einen Notfall gibt. So ist ein qualifizierter Retter schnell vor Ort.

Für die "Katretter-App" sind die Leistelle Lausitz und das DRK zuständig. Das erste Fazit von Frank Groba vom DRK fällt überweigend positiv aus, auch wenn es noch eine Menge zu tun gebe.

"Nicht jede Krankenschwester, mit Verlaub, ist in der Lage jemanden zu reanimieren. Das sind auch manchmal Fachschwestern, die in ihrem Gebiet top sind, oder Radiologen oder so, die haben mit erster Hilfe oder Reanimation nicht so viel zu tun", sagt Groba. "Dass wir die ausbilden, dafür haben wir Material beschafft. Wir haben von unserem Vorstand grünes Licht bekommen, dass wir die Ausbildung kostenfrei durchführen können für diese Menschen. Es ist auch eine Sache, die eine gewisse Festigkeit fordert. Es geht nicht spurlos an einem vorbei, wenn man zu jemandem kommt, der gerade im Sterben liegt."

24 Ersthelfer haben sich bisher beim DRK und der Leitstelle Lausitz für die App registrieren lassen.

Noch ist die Lausitz das Testfeld für die neue App. Andere DRK Kreisverbände sind noch zurückhaltend. Die anderen Leitstellen im Land Brandenburg haben aber die nötige Technik schon. Auch Berlin ist dabei. Beste Voraussetzungen also für einen flächendeckenden Einsatz.