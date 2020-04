In Burg (Spreewald) wird am Freitag das erste stationäre Kinderhospiz in Brandenburg eröffnet. Das "Haus Pusteblume", eine Einrichtung der Johanniter-Unfallhilfe Südbrandenburg, verfügt über 12 stationäre Plätze mit Wohnmöglichkeiten für die Eltern. Zudem können acht schwerstkranke Kinder und Jugendliche ambulant betreut werden.

"In Deutschland gibt es keine weitere Einrichtung, die diese beiden Funktionsbereiche unter einem Dach beherbergt", so Leiterin Daniela Konzack. "Darauf sind wir unwahrscheinlich stolz, das als Pilotprojekt, als übertragbares Projekt für die Republik zu zeigen."



Wegen der Corona-Pandemie wird es aber zunächst keine Eröffnungsfeier geben, erklärt Konzack. Stattdessen soll ein virtueller Rundgang möglich sein.