Das Corona-Virus verändert auch die Arbeit der Justiz. Was das für Cottbus bedeutet, darüber hat am Dienstag das Landgericht informiert. So werden Sprechzeiten eingeschränkt, Kommunikaiton soll vorzugsweiswe telefonisch oder schriftlich passieren.

Am Landgericht werden außerdem die Verhandlungssäle umgerüstet. Die Bestuhlung wird entsprechend der Abstandsregelung gelockert. Plexiglas-Trennscheiben werden aufgestellt.

Allerdings, so sagte Landgerichtssprecherin Susanne Becker rbb24, stoße das Gericht bei manchen Verhandlungen an seine Grenzen. So werde ab Mitte Mai ein Prozess in eine der Cottbuser Messehallen verlagert. Dabei stehen fünf Angeklagte mit jeweils zwei Verteidigern vor Gericht.



In den letzten Wochen seien durch die Pandemie Verhandlungen auch verschoben worden, eilige Sachen aber fanden statt. Jetzt beginne wieder der normale Sitzungsbetrieb, sagt Becker.

Zu den zahlreichen Sicherungsvorkehrungen gehört auch, dass Bedienstete Handschuhe und Mundschutz bei der Vorführung von Gefangenen tragen.

Türklinken und Oberflächen werden täglich durch eine Renigungsfirma desinfiziert.