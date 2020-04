Nachdem Unbekannte in Lübben in der Nacht zum Ostermontag und zum Dienstag gleich zwei Mal in dieselbe Freizeiteinrichtung eingebrochen waren, ist der Polizei noch am Dienstag ein Fahndungserfolg gelungen.

Wie sie am Mittwoch mitteilte, seien Teile der Beute bei Fahndungsmaßnahmen in der Wohnung eines Beschuldigten gefunden worden. Bei einer genaueren Untersuchung sei schließlich das komplette Diebesgut aus den zwei Einbrüchen sichergestellt worden. Gegen den bereits hinreichend polizeibekannten 25-Jährigen aus der Region ermittelt nun die Kriminalpolizei.