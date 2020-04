Zeitzeugen und Amtsträger haben am Donnerstag an die Befreuung von mehr als 2.000 Juden aus dem sogenannten "verlorenen Zug" vor 75 Jahren in der Nähe von Tröbitz (Elbe-Elster) erinnert. Wegen der Corona-Einschränkungen geschah das im kleinen Rahmen, mit Bürgermeister Holger Gantke (CDU), Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) und wenigen Zeitzeugen. Sie legten Kränze am Gedenkstein und am jüdischen Friedhof nieder.

2.500 jüdische Häftlinge sollten kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges von Bergen-Belsen in das Konzentrationslager nach Theresienstadt deportiert werden. Die sowjetische Armee stoppte den Zug kurz vor Tröbitz. 200 Menschen hatten die Fahrt nicht überlebt, die Überlebenden wurden in Tröbitz untergebracht. Hunderte von ihnen starben in den kommenden Tagen an den Folgen der Fahrt und an Krankheiten.

Das Gedenken an die Befreiung der Häftlinge werde in Tröbitz bis heute durch bürgerschaftliches Engagement aufrechterhalten, sagt die Geschäftsführerin des vom Land geförderten Programms "Kulturland Brandenburg", Brigitte Faber-Schmidt. In Tröbitz seien damals viele Menschen dem Aufruf der Roten Armee, den befreiten Häftlingen zu helfen, gefolgt und hätten einen "ersten Funken von Humanität" gezeigt. Viele der ehemaligen KZ-Häftlinge und auch einige der Tröbitzer Helfer seien in den Wochen danach an einer Typhus-Epidemie gestorben.