Vor zehn Jahren, am 24. Mai 2010, wütete ein Tornado in Mühlberg (Elbe-Elster). Der Supersturm dauerte nur wenige Minuten und raste mit einer Geschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde durch den Ort. Der Schaden aber war beträchtlich.

Zehn Jahre später erinnert in Mühlberg kaum mehr etwas an den Tornado. Eine Firma aus Elsterwerda hatte damals Spezialtechnik gebracht und zusammen mit der Feuerwehr die Trümmer beseitigt. Den Anwohnern bleibt der Sturm aber dennoch in Erinnerung. Rüdiger Pohle hat seine Erinnerungen in einem Buch festgehalten - mit über 400 Aufnahmen vom Tornado am Pfingstmontag 2010.