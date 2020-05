In Guben (Spree-Neiße) sind vier Asylbewerber von einer größeren Gruppe Jugendlicher angegriffen worden, die teilweise vermummt waren. Wie die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich die Tat am späten Samstagabend.

Die vier Asylbewerber hatten im Gubener Stadtpark gesessen, als sie von etwa 15 bis 20 Jugendlichen umkreist und beschimpft wurden. Laut Polizei konnten zwei Asylbewerber flüchten, die beiden anderen wurden geschlagen, getreten und rassistisch beschimpft. Sie mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter sind unbekannt, in dem Fall ermittelt jetzt der kriminalpolizeiliche Staatsschutz.