700 Menschen müssen am Donnerstagmorgen in Cottbus ihre Wohnungen verlassen - eine Weltkriegsbombe im Bahnhofsgebiet wird umschädlich gemacht. Auch der Zug- und Busverkehr wird betroffen sein.

Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Cottbus wird am Donnerstag von 8:00 Uhr an ein Sperrkreis rund um den am ehemaligen Spreewaldbahnhof eingerichtet.

Das Gebiet in einem Radius von von 400 bis 500 Meter umfasst den Bereich zwischen Carl-von-Ossietzki-Straße, und Vetschauer Straße bzw. den Bereich westlich der Bahnhofstraße bis Höhe Welzower Straße,



Die 50-Kilo-Bombe mit russischem Zünder war am Dienstag bei Bauarbeiten am ehemaligen Spreewaldbahnhof in Cottbus gefunden worden. Für den Fall, dass eine Entschärfung nicht möglich ist, wird zusätzlich die Sprengung vor Ort vorbereitet.