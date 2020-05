Großeinsatz in Elbe-Elster

Im Moorgebiet "Loben" in Südbrandenburg hat sich ein Großbrand inzwischen auf etwa 30 Hektar ausgebreitet. Das Gebiet ist in weiten Teilen naturbelassen und schwer zugänglich. Die Feuerwehr hat Probleme bei den Löscharbeiten.

Im "Loben"-Moor im Süden von Brandenburg (Elbe-Ester) ist am Freitag ein großer Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz hat sich das Feuer inzwischen auf einer Fläche von 30 Hektar ausgebreitet.

Mehr als 100 Waldbrände in zwei Monaten registriert

Das 1.670 Hektar umfassende Flora-Fauna-Habitat-Gebiet "Der Loben" liegt nordöstlich von Hohenleipisch und südlich von Gorden und ist eines der letzten großen, weitgehend intakten Moore in Südbrandenburg [natur-brandenburg.de].

Wegen dem verwachsenen, moorigen Untergrund hatten die Feuerwehren des Amtes Plessa und der Stadt Elsterwerda Mühe zu den einzelnen Brandherden vorzudringen. Die Feuerwehr hat zur Eindämmung des Feuers seinen Angaben zufolge eine Art Schutzwall errichtet. Ortschaften seien nicht in Gefahr, sagte Kroßmann. Es könne bei der Rauchentwicklung aber zu Geruchsbelästigungen kommen.

Der trockene Boden, Gras und Laub aus dem vergangenen Jahr sowie Wind erhöhten die Gefahr für Waldbrände, hatte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, betont. Moorbrände sind besonders heikel, weil im Boden sehr viel Kohlendioxid gespeichert ist. Durch einen Brand wird das klimaschädliche Gas freigesetzt. Zudem brennen Moore auch in die Tiefe, was sich sehr schwer löschen lässt.

Anfang September 2018 war bei einem Waffentest der Bundeswehr in Niedersachsen ein Moorbrand ausgebrochen, der über Wochen nicht gelöscht werden konnte. Der Rauch war über weite Teile Nordwestdeutschlands gezogen und auch auf Satellitenaufnahmen aus dem Weltall zu sehen. Zeitweise herrschte in den angrenzenden Gemeinden Katastrophenalarm. Die Trockenjahre 2018 und 2019 wirkten noch nach. 2019 brannte es 417 Mal auf Brandenburgs Waldflächen. Mehr als 13.000 Hektar Fläche standen in Flammen. 2018 hatte es 512 Mal auf insgesamt 1.674 Hektar gebrannt. Brandenburg verfügt über rund 1,1 Millionen Hektar Wald.