Den dritten Tag in Folge kämpfen im Landkreis Elbe-Elster Feuerwehrleute gegen einen Moorbrand. Immer wieder brechen kleine Brände auf, da die Flammen unte der Erde neue Nahrung finden und dort nicht gelöscht werden können. "Wir sehen die Hitzequellen aus dem Hubschrauber. Wir sehen durch Wärmebildkameras, wie sich das so lanzenartig hinzieht. Aber wir wissen nicht, wo es wieder ausbricht", sagte Marten Frontzek, diensthabender Landrat, am Sonntag auf Anfrage von rbb|24.

Das sichtbare Feuer sei gelöscht, sagte Frontzek. "Aber die unterirdische Ausbreitung durch das Torf und Moor kann sich bis zu 100 Meter hinziehen und dann auch in einem Wald wieder ausbrechen." Immer wieder gebe es einzelne Ausbrüche, so dass kleinere Flächen gelöscht werden müssten. "Hin und wieder steht da mal ein Baum in Flammen", so der Diensthabende Landrat von Elbe-Elster.

Dieser Zustand könne noch tagelang so weitergehen, sagte er. "Aber es wäre jetzt Spekulation zu sagen, dass es in zwei Tagen gelöscht sein wird oder in sieben." Die derzeitige Situation sei vergleichbar mit den Löscharbeiten bei einem Moorbrand in Niedersachsen aus dem Jahr 2018, sagte Frontzek.

Damals konnte im Emsland ein Moorbrand erst nach Tagen gelöscht werden. Eine ungelenkte Rakete, die von einem Bundeswehr-Hubschrauber offenbar versehntlich abgeschossen wurde, hatte den Brand ausgelöst. Mehr als 1.000 Hektar brannten ab [ndr.de].