Landesumweltamt Brandenburg - Wassersituation der Spree ist besorgniserregend

14.05.20 | 12:18 Uhr

Die Wassersituation der Spree ist angespannt und besorgniserregend. Das hat rbb|24 vom Landesumweltamt Brandenburg erfahren. In diesem Jahr habe es zu wenig geregnet. Dazu kommen die vergangenen trockenen Sommer, durch die Südbrandenburg ein Niederschlagsdefizit von knapp 400 Litern pro Quadratmeter habe. Hilfe aus Sachsen wird in diesem Jahr vorraussichtlich auch geringer ausfallen. Und so könnte es auch wieder dazu kommen, dass Kleingärtnern verboten wird, Wasser aus der Spree zu nehmen.



Landkreise müssen nun entscheiden

Die Regenmengen waren bisher in diesem Jahr in Südbrandenburg "deutlich unterdurchschnittlich", sagt Rigo Vallet, der Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im Landesumweltamt. Nur der Februar habe über dem langjährigen Schnitt gelegen, die anderen Monate immer darunter. Die Messtation in Cottbus sei dafür repräsentativ. "Der April hat in Cottbus gerade mal elf Prozent der üblichen Regenmenge gebracht." Auch der Mai sehe nicht besser aus. Es habe zwar Anfang der Woche viel geregnet, trotzdem liegt der Monats-Durchschnitt bisher "vielleicht irgendwo bei sieben oder acht Prozent."

In der vergangenen Woche hat das Landesumweltamt die Landkreise über die Situation informiert - und wie sich die Wassersitaution perspektivisch entwickeln könnte. Die Kreise entscheiden dann, ob es demnächst wieder ab der Talsperre Spremberg flussabwärts Nutzungseinschränkungen für das Wasser der Spree geben wird. Schon in den vergangenen beiden Jahren war für mehrere Flüsse in Brandenburg ein Wasserentnahmeverbot verhängt worden, unter anderem für die Spree.

Weniger Hilfe aus Sachsen

Die Gesamtsituation sei besorgniserregend, denn auch die mögliche Hilfe aus Sachsen fällt in diesem Jahr voraussichtlich geringer aus. Von den 20 Millionen Kubikmetern Wasser, die Sachsen aus den Talsperren Bautzen und Quitzdorf jährlich nach Brandenburg liefert, wird in diesem Jahr wahrscheinlich nur ein Drittel fließen. Laut Rigo Vallet sind der Grund dafür die niedrigen Wasserstände in den sächsischen Talsperren. "Das wird uns vor Herausforderungen stellen", meint er. Die gut gefüllten Speicher in Brandenburg sollen nun wenn möglich sparsam genutzt werden, um "möglichst weit in eine Niedrigwassersituation günstige Abflussverhältnisse sichern zu können."

Die wichtigsten Wasserspeicher in Brandenburg sind für die Spree die Talsperre Spremberg und für die Schwarze Elster das Speicherbecken Niemtsch bei Senftenberg.



Auswirkung auf Cottbuser Ostsee