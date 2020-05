Mehrere Anzeigen nach Demo in Cottbus

Eine Demonstration in Cottbus aus dem Umfeld der Alternative für Deutschland (AfD) und des fremdenfeindlichen Vereins "Zukunft Heimat" hat ein juristisches Nachspiel. Nach der Veranstaltung am Dienstag haben die Behörden mehrere Anzeigen erstattet, wie die Cottbuser Polizei am Donnerstag mitteilte.



Eine davon richtet sich gegen mindestens zwei Teilnehmer der Demonstration. Es geht um den Verdacht der Volksverhetzung. Sie sollen einen gelben Davidstern mit der Inschrift "nicht geimpft" gezeigt haben.