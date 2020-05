In Cottbus ist am Sonntagabend ein 29-Jähriger Mann angeschossen und am Bein verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie auf einer Straße eine gewaltsame Auseinandersetzung in einer Gruppe von Männern mitbekommen hatten. Dabei hätten sie auch Schüsse gehört.