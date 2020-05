Mit dem gewaltsamen Tod an einer Cottbuser Rentnerin im Dezember 2016 muss sich nun der Bundesgerichtshof auseinandersetzen. Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat gegen den Freispruch im Prozess vor dem Landgericht Cottbus in Revision eingelegt. Das teilte die Behörde am Mittwoch auf Nachfrage dem rbb mit.