In Cottbus hat am Sonntagabend mutmaßlich ein Mann seine 28 Jahre alte Frau getötet. Der 32-Jährige sei tatverdächtig, hieß es von der Polizei. Er wurde festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Polizei am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr in den Stadtteil Schmellwitz gerufen. Zeugen hätten gemeldet, dass ein Mann massive Gewalt gegen eine Frau einsetze, hieß es. Die Frau sei noch am Tatort ihren schweren Verletzungen erlegen.



Drei Kinder wurden dem Jugendamt in Obhut übergeben. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen haben die Mordkommission der Polizeidirektion Süd und die Staatsanwaltschaft Cottbus übernommen. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bisher keine weiteren Erkenntnisse.