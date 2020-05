Drei junge Männer sind am Sonntag in Elsterwerda (Elbe-Elster) von Maskierten angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, wollten die Männer am Mittag auf einem Parkplatz in der Stadt Pause machen.

Plötzlich seien aus dort stehenden Autos Personen gestiegen, die Sturmhauben trugen. Sie seien auf die jungen Männer zugerannt, hätten sehr aggressiv und bedrohlich gewirkt. Einige hätten Schlagringe an den Händen gehabt.

Die drei jungen Männer sprangen nach Polizeiangaben in ihr Auto und flüchteten in Richtung des benachbarten Plessa. Dabei wurden sie noch eine Weile von mehreren Autos verfolgt.