Gasflasche explodiert bei Brand in Falkenberg

Ein Großbrand in Falkenberg (Elbe-Elster) hat in der Nacht zu Dienstag drei Gartenlauben und zwei Garagen komplett zerstört. In einer der Garagen standen Kanister mit Diesel und Gasflaschen. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Kräften im Großeinsatz.