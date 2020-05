Die Männer, die nach einer Auseinandersetzung in Cottbus vorläufig festgenommenen wurden, befinden sich wieder auf freiem Fuß. Das hat rbb|24 am Dienstag von der Staatsanwaltschaft Cottbus erfahren. Sie sollen Sonntagabend mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dieser wurde durch einen Schuss verletzt.

Alle sechs Männer im Alter von 20 bis 38 Jahren wurden nun wieder entlassen. Es gebe zur Zeit keinen dringenden Tatverdacht für ein Tötungsdelikt, der für einen Haftbefehl nötig wäre, sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon. Die Zeugenschilderungen zur Tat seien nicht einheitlich. Die Ermittlungen gehen weiter.

Am Sonntagabend war der 29-Jähriger Mann angeschossen und am Bein verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie auf einer Straße im Stadtteil Sandow eine gewaltsame Auseinandersetzung in einer Gruppe von Männern mitbekommen hatten. Dort trafen die Beamten den Verletzten an. Er wurde sofort medizinisch behandelt.

Alle Personen sind der Polizei schon bekannt, auch der Verletzte selbst - "wegen Körperverletzungsdelikten, Eigentumsdelikten aber auch wegen Betäubungsmittelkriminalität", so Polizeisprecherin Ines Filohn. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Beziehungsstreit um eine Frau die Ursache für die Auseinandersetzung sein, hieß es von der Polizei.