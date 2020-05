"Herrentag" in Forst

Die Polizei ist in der Nacht zum Freitag zu einem Einsatz in eine Gartenanlage in Forst (Spree-Neiße) gerufen worden. Zeugen hatten gehört, wie mehrere Personen rechte Lieder gesungen haben. Eine Person habe außerdem eine Ku-Klux-Klan Haube getragen.