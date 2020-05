Mann in Kostebrau bei Arbeit an Auto tödlich verunglückt

In Kostebrau (Oberspreewald-Lausitz) ist am Dienstagvormittag ein Mann tödlich verunglückt, als er an seinem Auto gearbeitet hat.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 45-Jährige demnach unter dem Auto eingeklemmt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache hat die Kriminalpolizei übernommen.