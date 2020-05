Der Brand im Loben-Moor hat sich über Nacht massiv ausgebreitet und ist nun etwwa dreimal so groß wir noch am Abend. Immerhin: Die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Einige Einsatzkräfte waren die ganze Nacht über im Einsatz.

Das Feuer war am Freitagmittag ausgebrochen. Bis zum Abend brannte es auf einer Fläche von etwa 30 Hektar, noch in der Nacht vergrößerte sich das betroffene Gebiet auf rund 100 Hektar. In den Morgenstunden am Samstag konnte die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle bringen, hieß es von der Feuerwehrleitstelle Lausitz. Es wird nach Angaben der Einsatzkräfte aber wohl noch Tage dauern, bis die Gefahr endgültig gebannt ist.