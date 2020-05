An der Station Cottbus wurden lediglich 44 Prozent der monatlichen Regensumme gemessen. Deshalb musste mehr Wasser aus der Talsperre Spremberg in die Spree abgelassen werden. Das habe zu einer deutlichen Reduzierung des Wasserstandes geführt. Und je wärmer es wird, desto mehr Wasser verdunstet, hieß es weiter.

Der Regen in den letzten Tagen hat den Wasserhaushalt in Spree und Schwarzer Elster nicht entspannt - den Flüssen fehlt weiterhin Wasser. Das hat am Donnerstag die länderübergreifende brandenburgisch-sächsische Arbeitsgruppe "Extremsituation" mitgeteilt.

An der Schwarzen Elster hat sich die Lage laut Brandenburger Umweltminsiterium verschlechtert. Der Fluß habe zwar fast überall noch Wasser, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau. An der Landesgrenze Sachsen/Brandenburg ist die Schwarze Elster schon ausgetrocknet. Damit fließt kein Wasser mehr in den Senftenberger See.

Die Dramatik der Situation beschreiben die Experten mit diesen Zahlen für die Spree: Der Abfluss am Unterpegel Leibsch liege im Moment bei rund zwei Kubimetern pro Sekunde, normal wären im Mai durchschnittlich über neun Meter pro Sekunde. Um das Spreegebiet zu unterstützen werden ab sofort zwei weitere sächsische Speicherbecken hinzugezogen.