Sternschnuppenregen plus Supervollmond im Aufzug

Nachtschwärmer und Frühaufsteher in Berlin und Brandenburg dürfen sich auf einen wahren Sternschnuppenregen freuen - durch die Eta-Aquariiden oder Mai-Aquariiden. Diese treten jährlich zwischen dem 19. April und dem 28. Mai auf. Das Maximum wird in diesem Jahr in der Nacht zum 6. Mai erreicht.