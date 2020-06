Die Abwasserentsorgung ist in Cottbus so teuer wie in kaum einem anderen Ort deutschlandweit. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Vergleichsstudie des Eigentümerverbands "Haus und Grund". Demnach zahlt eine vierköpfige Familie in Cottbus pro Jahr rund 800 Euro für die Abwasserentsorgung, in Worms in Rheinland Pfalz sind es 600 Euro weniger.

Der Grund für die großen Unterschiede seien unterschiedliche Berechnungsgrundlagen, so Marten Eger, Geschäftsführer der Lausitzer Wasser Gmbh (LWG) in Cottbus. "Wir haben schnell erkannt, dass in diesem statistischen Mittelwert der Wasserverbrauch im Durchschnitt für die Bundesrepublik angegeben ist", so Eger. Bundesweit entsorge eine Durchschnittsfamilie 185 Kubikmeter Wasser pro Jahr, in Cottbus seien es hingegen nur 120. Auf dieser Grundlage seien auch die Entgelte berechnet worden, erklärt der Geschäftsführer.

Der tatsächliche Durchschnittswert in Cottbus liege nicht bei 800 Euro, sondern bei 500-600 Euro pro Familie jährlich, erklärt Eger.