Eine Wassereinleitung durch den Tagebaubetreiber Leag sei daher im Hauptbetriebsplan festgeschrieben, allerdings erst ab dem kommenden Jahr. Das aber sei viel zu spät, so Hiekel. "Es ist mir völlig unerklärlich, warum von Seiten der Leag nicht längst Maßnahmen zur Wassereinleitung ergriffen wurden, wo die Fakten doch seit Jahren auf dem Tisch liegen", so Hiekel.

"Offenbar hat man aus dem Vorfall um den Pastlingsee immer noch nicht dazugelernt", so Hiekel weiter. Im benachbarten Pastlingsee hatte vor fünf Jahren das Fischsterben dazu geführt, dass der Energiekonzern kurzfristig Wasser eingeleitet hatte. Fische sollen im Calpenz-Moor nicht erst sterben müssen, fordert Jürgen Ballack, in den nächsten Wochen müsse eine Lösung her. "Der Torf liegt mittlerweile auf, fängt an auszutrocknen und damit ist in kürzester Zeit jede Vegetation hier verloren", so der Eigentümer.

Die Leag und das LBGR haben daher Beratungen aufgenommen. Ob nun schneller als geplant Wasser eingeleitet wird, ist noch nicht klar.