Die Autobahn 15 zwischen Vetschau und Cottbus wird ab Freitag zu einer Großbaustelle. Insgesamt werden acht Kilometer Fahrbahn herausgerissen und mit neuem Asphalt versehen. Der Grund für die Bauarbeiten ist sogenannter Betonkrebs. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Oktober andauern.

In diesem Zeitraum gilt auf dem Abschnitt Tempo 60. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn geleitet. Am Freitag wird die Baustelle eingerichtet, am Montag ist Baubeginn, erklärt Thomas Mattuschka vom Landesbetrieb Straßenwesen. "Es werden sich viele Pendler erinnern, wir hatten ja diese Geisterbaustelle vor zwei Jahren und in diesem Bereich wird diese kaputt gehende Betonautobahn nochmal richtig gründlich mit Schwarzdecke überbaut", so Mattuschka.

Im nächsten Jahr soll die gesamte Autobahn 15 zwischen Cottbus und Vetschau fertig saniert sein.