55-Jähriger schiesst in Tschernitz um sich

Die Brandenburger Polizei musste am Pfingstmontag in Tschernitz (Spree-Neiße) einen 55-Jährigen zur Vernunft bringen. Der Mann hatte auf einem Gartengrundstück mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zudem wurde die Polizei in der Nacht zu Dienstag zu einem Einsatz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) gerufen. Zwei stark alkoholisierte Männer hatten in der Kreisstadt randaliert und Anwohner dadurch um den Schlaf gebracht.

Die beiden Männer hatten auf einer Baustelle in der Strasse der Energie unter anderem Bauzäune und mobile Toilettenhäuschen umgeworfen, sowie Glasflaschen zerschlagen, hieß es von Seiten der Polizei.

Einer der beiden Männer war schon von vorherigen Einsätzen in der Nacht bekannt. Da er die Polizisten beleidigte und zudem aggressiv reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen, wie die Polizeidirektion in Cottbus rbb|24 mitteilte.