Der Eigentümer und Investor des Cottbuser Blechen Carrés, Rene Becker, hält an den Plänen für ein zweites Einkaufszentrum in der Cottbuser Innenstadt fest. Das sagte er am Mittwoch in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung. Bis September soll die Wirtschaftlichkeit des Projektes sichergestellt sein, dann kann gebaut werden. "Das hätten wir uns eher gewünscht, nun haben wir drei Monate verloren. Wenn diese Zusagen eintreten, dass die Verträge zustande kommen, ist die Grundlage für eine Refinanzierung geschaffen. Dann kann man auch bauen", sagte Becker dem rbb.