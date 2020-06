Die Polizei hat in Cottbus einen Mann gestellt, der einen Stein gegen die Eingangstür der Staatsanwaltschaft geworfen hat. Nach Polizeiangaben vom Montag haben Zeugen diesen Vorfall am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr beobachtet.

Daraufhin konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Steinwerfer in unmittelbarer Nähe stellen. Der 29-Jährige ist der Polizei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Er hatte Betäubungsmittel bei sich und befand sich den Angaben zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingewiesen.

Über die Motive der Attacke ist bisher nichts bekannt.