Zielona Gora will Wildschweine im Stadtgebiet jagen

Wildschweinplage in Cottbuser Partnerstadt

In der Cottbuser Partnerstadt Zielona Gora in Westpolen soll Jagd auf Wildschweine gemacht werden. Oberbürgermeister Janusz Kubicki sieht einem Bericht der Zeitung "Gazeta Lubuska" zufolge keine andere Möglichkeit, gegen die Tiere vorzugehen, die immer weiter ins Stadtgebiet vordrängen.

Im Netz kursierten unzählige Fotos und Videos von Tieren, die ungehemmt durch die Straßen spazieren und sich am helllichten Tag im Park tummeln. Dem Oberbürgermeister zufolge muss verhindert werden, dass die Wildschweine möglicherweise Menschen angreifen. Entsprechende Anträge zum Abschuss seien bereits gestellt worden. Jäger fordern dem Bericht zufolge allerdings eine finanzielle Unterstützung bei der aufwändigen Bekämpfungsaktion.

Wildschweine auf dem Marktplatz neben dem Rathaus, Rotten von bis zu 30 Tieren, die durch Siedlungen ziehen und im Müll wühlen - die Wildschweine seien eine Plage, bestätigte Piotr Firfas rbb|24. Er ist Mitarbeiter der Euroregion Spree-Neiße-Bober und lebt in Zielona Gora.

Auch Cottbus selbst hat aktuell mit Wildschweinen in der Stadt zu tun. In der Eigenheimsiedlung “Am Eichengrund” im Cottbuser Ortsteil Gallinchen sind sie unterwegs. Im Rathaus ist das Problem bekannt. Zuletzt mussten am Südfriedhof Zäune verstärkt und Vergrämungsmittel ausgebracht werden.

Von einer Plage will Stadtsprecher Jan Gloßmann hier nicht sprechen. "Aber wir wissen, dass es die Anwohner nervt", sagte er rbb|24. Es sei eine Rotte, die "immer wieder durchzieht". Grund dafür seien die guten Bedingungen in der Nähe. "Die finden dort Nahrung und Wasserpfützen." Die Jagdpächter würden die Tiere bejagen. Das sei allerdings speziell in Gallinchen durch die Bebauung und die nahe Autobahn, die einen Wall bilde, nicht einfach.