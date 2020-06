Schon das zweite Jahr in Folge hat der Landkreis Elbe-Elster ein Wasserentnahmeverbot für Flüsse und Seen ausgesprochen.

Schon in den Jahren 2018 und 2019 hatte es in ganz Brandenburg viel zu wenig geregnet, wie Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) belegen.

Die Schwarze Elster in Südbrandenburg war auf einigen Flussabschnitten komplett ausgetrocknet. Ein grosses Fischsterben war die Folge. Auch der Wasserspiegel in Teichen und Seen war teils dramatisch zurückgegangen.

Fast überall in Brandenburg war es deshalb im vergangenen Jahr verboten worden, Wasser aus Flüssen und Seen abzupumpen, um zum Beispiel den eigenen Garten zu bewässern. Auch die Flutung des "Cottbuser Ostsee" wurde gestoppt, weil die Spree zu wenig Wasser führte.