Brandenburgs größter Personenbahnhof, der Hauptbahnhof in Cottbus, bekommt eine weitere Schönheitskur. Nachdem der Vorplatz bereits Ende 2019 zu einem modernen Verkehrsknotenpunkt umgebaut wurde, wird nun auch das Gebäude selbst erneuert. Am Donnerstag sind die ersten Arbeiten an der Fassade am Haupteingang fertig geworden.