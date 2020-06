Die Stadt Welzow will auf dem eigenen Verkehrslandeplatz ein europäisches Katastrophenschutzzentrum einrichten. Die Voraussetzungen scheinen gut. Währenddessen rückt eine Löschflugzeugstaffel in den Hintergrund. Von Daniel Mastow

Die Bedingungen für ein europäisches Katastrophenschutzzentrum in der Kleinstadt seien ideal, sagt Lothar Hügin, Präsident der International Fire and Rescue Confederation (IFRC), nach der Besichtigung. "Wir haben hier eine wunderbare Infrastruktur, einen wunderbaren Verkehrslandeplatz", so Hügin. Hinzu käme außerdem die gut funktionierende Feuerwehrinfrastruktur in Deutschland, bestehend aus freiwilligen, hauptberuflichen und Werksfeuerwehren.

Ein Zentrum zur Forschung und Entwicklung sei aus Sicht der Feuerwehr sehr wichtig. Zu viele Gefahren seien noch nicht erforscht, sagt Werner Siegbert Schippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes. "Die Frage, Elektroautos, wie löschen wir die denn, wie gehen wir mit den Batterien um?", so Schippel. Auch die Pandemie habe gezeigt, es gebe beispielsweise Nachbesserungsbedarf bei der Versorgung mit Schutzausrüstung.