"Leben nicht an einer Grenze, sondern zwischen zwei Ländern!"

Fast drei Monate war die Grenze nach Polen dicht. Vor allem in den Grenzorten freut man sich nun auf die Wiederöffnung. So zum Beispiel in Forst. Dort wartet man nicht nur auf günstige Einkaufsmöglichkeiten, sondern häufig auch auf eine Chance, die Familie zu sehen. Von Iris Wussmann