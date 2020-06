Bild: rbb/Iris Wußmann

Gegen saures Wasser - Spezialschiff "Klara" schaufelt Kalk in den Sedlitzer See

03.06.20 | 12:26 Uhr

Die Lausitzer Tagebauseen haben alle das gleiche Problem: Ihr Wasser ist zu sauer. Auf dem Sedlitzer See ist deshalb seit Dienstag ein Spezialschiff im Einsatz, das Kalk in den See einleitet. Dadurch soll das saure Wasser neutralisiert werden.



Das Boot, das am Dienstag mit einem Kran aufs Wasser des Sedlitzer Sees (Oberspreewald-Lausitz) gehoben wird, sieht unspektakulär aus - die Fracht des kleinen Kutters hat es aber in sich. Das Spezialschiff "Klara" der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) hat tonnenweise Kalk an Bord. Dieser wird während der Fahrt in das Wasser des Sees eingeleitet, um den pH-Wert anzuheben. Der Sedlitzer See ist durch die Flutung des ehemaligen Tagebaus Sedlitz entstanden. Wie auch andere Tagebau-Seen hat auch der Sedlitzer See zu saures Wasser. Pflanzen und Fische können darin schlecht gedeihen. Durch die Zugabe von Kalk soll das Wasser neutralisiert werden.



Bild: rbb/Iris Wußmann

Spezialschiff wird mehrere Monate im Einsatz sein

Die LMBV geht davon aus, dass das Spezialschiff voraussichtlich bis Ende September auf dem Sedlitzer See im Einsatz sein wird. Rund 10.000 Tonnen sogenannter Branntkalk werden in den Sommermonaten in das Bergbaufolgegewässer eingebracht, pro Tag werden es rund 150 Tonnen sein. Dazu ist es notwendig, dass täglich bis zu sieben Silofahrzeuge durch den Ort Sedlitz fahren und den Kalk anliefern werden, teilt die LMBV mit.

Saures Wasser ist Spätfolge des Kohleabbaus

Die Säure im Wasser entsteht durch das Graben nach Kohle und das dafür erforderliche Absenken des Grundwasserspiegels.

Eingelagertes Pyrit wird dadurch in Schwefelsäure umgewandelt, die später durch die Flutung und den Wiederanstieg des Grundwassers in den See gelangt. Zudem bindet die Säure im Wasser Nährstoffe wie Phosphor, die Pflanzen und Fische für ihr Wachstum benötigen. Bis der pH-Wert neutralisiert sei, vergehen in manchen Fällen laut LMBV Jahrzehnte, je nach Größe der Seen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.06.2020, 14:10 Uhr