In Lauchhammer drohen große Teile der Stadt in alten Tagebau-Kippen zu versinken. Welche Gebiete genau gefährdet sind, war aber bislang nicht klar. Ein neues Gesamtkonzept soll das nun aufschlüsseln. Von Anke Blumenthal

Häuser, die auf rutschungsgefährdetem Kippengelände oder in Hochwasserschutzgebieten stehen - in Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) gibt es viele Probleme im Zusammenhang mit dem Altbergbau. Klarheit, wie mit ihnen umzugehen ist, soll nun ein neues Gesamtkonzept bringen. Am Mittwochabend wurde es erstmals in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Es zeigt, welche Teile der Stadt zu sogenannten "Tabuzonen" werden.