Spezialschiff "Klara" schaufelt Kalk in den Sedlitzer See

Die Lausitzer Tagebauseen haben alle das gleiche Problem: Ihr Wasser ist zu sauer. Auf dem Sedlitzer See ist deshalb seit Dienstag ein Spezialschiff im Einsatz, das Kalk in den See einleitet. Dadurch soll das saure Wasser neutralisiert werden.