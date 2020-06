Am Landgericht Cottbus hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 26-Jährigen begonnen, der versucht haben soll, einen 17-Jährigen umzubringen . Die Tat spielte sich Ende September in Lauchhammer ab. Das Opfer wurde dabei mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt.

Das Opfer sei bei der Tat lebensbedrohlich verletzt worden, so Staatsanwalt Martin Mache am Donnerstag gegenüber dem rbb. "Unter anderem auch die Verletzung an einer Arterie, die zum Verbluten geführt hätte. Die Verletzungen haben darüberhinaus auch den Brustkorb geöffnet, woran er hätte ersticken können", so Mache.

Dem Verletzten sei es gelungen zu fliehen, er musste anschließend aber sofort notoperiert werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe, möglicherweise auch eine lebenslängliche, erklärt Mache.

Der Prozess wird im Juli fortgeführt. Dabei soll auch ein ursprünglich als Mittäter vernommener weiterer Mann angehört werden. Auch die Eltern des Beschuldigten und weitere Zeugen sollen aussagen.