"Bei Strukturwandel haben wir immer vor Augen, was das mit der Wirtschaft macht, aber es ist auch ein kultureller Wandel", so Schüle. Man wolle sowohl die Regionalität als auch das Miteinander von Menschen fördern.

Die Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat am Freitag im Branitzer Park in Cottbus den Ideenwettbewerb "Kulturelle Heimat Lausitz" gestartet. Kultur müsse groß geschrieben werden, wenn es um den Strukturwandel gehe, sagte die Ministerin.

Um den Strukturwandel in der Lausitz gut durchführen zu können dürfe Kultur nicht außen vor gelassen werden, so Schüle. Um den Wandelprozess unterstützend zu begleiten, hatte sie daher seit kurzem Uwe Koch, den neuen Beauftragten für die Kulturentwicklung in der Lausitz, an ihrer Seite. "Herr Koch ist ein ausgewiesener Experte, sowohl im nationalen, als auch im internationalen Kontext", sagte die Ministerin.



Außerdem ging Schüle auf die Idee eines Lausitzfestivals ein, mit dem Ziel Menschen überregional zusammenbringen zu wollen. Für ein solches Festival gebe es vom Bund Fördermittel in Höhe von 4 Millionen Euro. "Die Verantwortlichen stehen schon lange fest, das sind renommierte Künstlerinnen und Künstler", so Schüle.