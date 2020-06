Die Lösungsvorschläge will Schlichter Jürgen Kipp gegenüber der Jewish-Claims Conference in Frankfurt (Main) präsentieren.

Im Streit um die Rückübertragung von Grundstücken ehemaliger jüdischer Siedler im Cottbuser Ortsteil Groß Gaglow sollen die Bewohner offenbar Ausgleichszahlungen leisten. Das hat der vom Land eingesetzte Schlichter, Jürgen Kipp, den Bewohnern am Mittwochabend vorgeschlagen.

Groß Gaglow: Lösung im Streit um enteignete Grundstücke in Sicht

Bei den Betroffenen kamen die Vorschläge am Mittwoch nicht gut an. "Ich bin verärgert, dass der Staat da nicht eingreift und unterstützt", so Wehlan. Die vorgeschlagenen 100.000 Euro habe er nicht.

Helga Noack gab an, ihr Grundstück nicht mehr verkaufen zu wollen. Auch sie habe die vorgeschlagene Summe nicht. Wie es nun im Streit weitergeht können beide nicht einschätzen.

In dem Streit geht um die Grundstücke von vier Gaglower Familien. Die ehemaligen Besitzer waren von den Nationalsozialisten zwangsenteignet worden. Die Jewish Claims Conference mit Sitz in New York vertritt die Nachkommen der Siedler.