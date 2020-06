A. Stein Eberswalde Freitag, 19.06.2020 | 16:12 Uhr

Gute Arbeit an die Dame und die Polizei . Ich wünschte die arme Frau hätte schon beim ersten mal so reagiert. Wenn alle Rentner so reagieren würden dann könnte man diesen kriminellen Banden so richtig das Handwerk legen.

Ich hoffe nur die werden auch so richtig dafür zur Verantwortung gezogen dass sie Rentner abzocken. Bitte liebe Richter und Staatsanwaltschaft habt mal ein Herz für die Rentner und nicht nur für diese Verbrecher.