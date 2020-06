In Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Bankautomaten aus einer Tankstelle gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sind die vier Täter mit einem Auto durch die Glastür der Tankstelle gefahren, um anschließend den Automaten mitzunehmen. Danach seien sie in Richtung Bad Liebenwerda geflohen.

Zur Höhe des verursachten Schadens liegen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Gleichzeitig mit der umgehend eingeleiteten Fahndung seien Kriminaltechniker des Tatortdienstes eingesetzt worden, um umfangreiches Spurenmaterial zu sichern.