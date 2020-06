Der Wasserpark in Großkoschen am Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz) darf in diesem Jahr offiziell eröffnen. Alle Genehmigungen seien erteilt, heißt es von der Kreisverwaltung. Im vergangenen Jahr hatte es Streit gegeben, weil der Betreiber die Anlage ohne wasserrechtliche Erlaubnis geöffnet hatte.