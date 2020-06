Kreisverband der Linken will Ortsverein Forst auflösen

Nach der Zusammenarbeit der Linken mit der AfD in Forst will der Kreisverband Lausitz offenbar den ganzen Ortsverein auflösen. Der Forster Fraktionsvorsitzende Ingo Paeschke schließt einen Rücktritt weiterhin aus. Am Samstag findet ein Sonderparteitag statt.